Promozione. Pieve Fosciana, ultima spiaggia. Match spartiacque con il Maliseti

Da solo all’ultimo posto in classifica. E con alle porte la classica "ultima spiaggia", visto che arriva in Garfagnana (si giocherà a San Romano alle ore 15) il Maliseti, penultimo, da battere senza più attenuanti, per coltivare ancora qualche piccola speranza di salvezza. E’ questa la brutta situazione del Pieve Fosciana.

"Sono molto amareggiato – aveva affermato l’allenatore Daniele Martinelli – . Sia per la sconfitta che per la prestazione contro il Viaccia, dove siamo stati bene in campo per un tempo, per poi essere infilati tre volte nella ripresa, dove i ragazzi hanno perso la concentrazione necessaria e, di conseguenza, la partita. E’, purtroppo, questo il nostro limite, giochiamo alla pari con gli avversari, poi ci smarriamo. In settimana prepariamo bene la gara, cercando di studiare i punti deboli di chi andiamo ad affrontare, per fare male e capitalizzare ciò che di buono riusciamo a fare. Poi, però, di spegne la luce".

Ora, però, i biancorossi devono assolutamente battere il Maliseti per non perdere anche le ultime speranze: è una sfida basilare per il loro futuro.

Ancora assente il portiere Regoli che sconta la sua terza e ultima giornata di squalifica (in porta il giovane Velani); rientra capitan Lucchesi dal primo minuto; poi i soliti interpreti di un Pieve Fosciana senza alternative, obbligato a conquistare quella vittoria che dia un senso al resto del campionato.

F. B.