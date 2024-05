Promozione: play-out. Luzzara, gioia infinita. Fa il blitz e si salva

SARMATESE

0

LUZZARA

2

SARMATESE: Cordoni, Varesi, Gioria, Lo Nardo, Ghisoni, Scotti, Foppa (18’ st Rabjia), Travini, Lodigiani (23’ st Gazzola), Squintani, Siaka. A disp. Sozzi, Parmigiani, Malvicini, Stefanelli, Carlini, Bartoli, Groppi. All. Caragnano.

LUZZARA: Bellan, Flisi, Bonaccio, Parisi (17’ st Quartaroli), Bartoli, Oliverio, Martino (28’ st Nunziata), Saviola, Gualtieri (41’ st Ligabue), Tinterri, Lomellini (44’ st Kpalobi). A disp. Iemmi, Barbieri, Rovani, Saccan, Solci. All. Iotti.

Arbitro: Nazzicone di Ferrara.

Rete: 9’ Parisi; 32’ st Saviola.

Note: espulso Lo Nardo (S) al 38’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Travini, Lomellini, Tinterr, Saviola e Gualtieri.

Festa grande per il Luzzara, che resta in Promozione vincendo 2-0 sul campo della Sarmatese nei playout del girone A. Che la giornata cominci sotto una buona stella lo si capisce al 9’, quando su punizione dalla trequarti di Parisi, la traiettoria beffa Cordoni infilandosi nell’angolo basso. Gli ospiti, galvanizzati, sfiorano due volte la rete nel finale di primo tempo, poi raddoppiano a 13’ dalla fine con Saviola, che salta il diretto avversario e scarica uno splendido tiro a giro all’incrocio. La Sarmatese si getta in avanti e, nonostante il rosso a Lo Nardo, si guadagna all’89’ il rigore che può riaprire i giochi, ma Bellan dice di no a Squintani e la festa dell’11 di Iotti può cominciare.