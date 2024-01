Promozione. Pontremolese-Real Cerretese finisce a reti bianche. Pochissime emozioni nel big match del girone A

pontremolese

0

real cerretese

0

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli, Bresciani, Seghi, Filippi, Verdi, Vicari, Grasselli (66’ Scaldarella), Gabrielli (69’ Petracci), Bruzzi, Simonelli. A disp. Razzoli, Menichetti, Bellotti, Magistrelli, Costi, Agolli, Iaropoli. All. Bracaloni.

REAL CERRETESE: Battini, Tolaini (79’ Nieri), Grasseschi, Meucci, Lamberti, Mordagà, Fedi (88’ Cerboni), Fioravanti, Melani, Bouhafa, Menconi. A disp. Nigro, Michelotti, Pagliai, Tramacere Falco, Lapi, Pisano, Masoni. All. Petroni.

Arbitro: Lachi di Siena (assistenti Casole di Pisa e Rama di Livorno).

PONTREMOLI – Così come all’andata al Palatresi, Pontremolese e Real Cerretese si dividono la posta in palio anche al Lunezia. Rispetto allo scoppiettante 2-2 di Cerreto Guidi, stavolta finisce a reti bianche con i padroni di casa che hanno protestato per un possibile calcio di rigore non concesso. Per il resto il risultato finale di 0-0 rispecchia in maniera abbastanza fedele quanto le squadre hanno mostrato in campo. Sia nella prima che nella seconda frazione, infatti, non si registrano grandi emozioni. Dopo una prima fase guardinga la Real Cerretese prova ad alzare un po’ il ritmo, ma di fatto la gara si sviluppa soprattutto a centrocampo. Dopo l’intervallo, invece, è la Pontremolese di Bracaloni a tornare in campo con un piglio diverso. I padroni di casa alzano un po’ il proprio baricentro, ma alla fine la retroguardia medicea non rischia mai seriamente di soccombere. Unico brivido un bello slalom in area di Simonelli, che poi non centra però lo specchio della porta. La Real Cerretese, invece, si rende pericolosa con un diagonale di Menconi, che termina di un soffio a lato. Così, entrambe si portano a casa un punto che permette loro di rimanere ai vertici della classifica, anche se oggi la capolista Viareggio, battendo nel derby il Pietrasanta, potrebbe allungare.