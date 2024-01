Promozione. Portuense, che vittoria in laguna: "Non abbiamo mai sofferto»

Naufragio in laguna per la Comacchiese, travolta a domicilio da una Portuense corsara e brillante e davanti al record stagionale di pubblico. D’altra parte è una classica del calcio ferrarese e non ha tradito le aspettative. Un tracollo secondo Mauro Bresciani figlio dei tanti errori individuali: "Senza nulla togliere ai meriti della Portuense, che ha tanti buoni giocatori – è l’autocritica dell’allenatore rossoblù – abbiamo fatto i regali di Natale in ritardo. In particolare i primi due e l’ultimo gol sono demerito nostro. Va anche sottolineato che avevo delle defezioni in difesa, senza Alberi e i due terzini. Da salvare la bella reazione nel secondo tempo: per mezz’ora la Portuense non riusciva a superare la metà campo; avevamo anche riaperto la partita su calcio di rigore, poi alla prima ripartenza dei rossoneri, Formigoni ci ha castigato. Lì la partita si è chiusa; il quarto gol di Melandri nel finale non fa testo, propiziato da un errore di Folegatti". La sconfitta nel derby ridimensiona le aspettative dei play off? "No, è un incidente di percorso. Spero ci serva da lezione". Una disamina che non condivide Paolo Mariani. "E’ andato tutto come avevo previsto – commenta con soddisfazione l’allenatore della Portuense – Sono partito con tre attaccanti di movimento (Fantoni, Orlandi e Pierfederici) per non dare punti di riferimento alla difesa della Comacchiese. La nostra difesa ha retto bene, i due centrali Masiero e Sorrentino non hanno mai sofferto". Da sottolineare la prima doppietta in maglia rossonera di Luca Formigoni. "A livello tecnico non si discute, doveva solo trovare la condizione fisica; durante la sosta ha lavorato duramente e i risultati si sono visti in campo. La vittoria con largo margine con una squadra forte come la Comacchiese è merito dei ragazzi, andati in difficoltà solo nella prima metà del secondo tempo". Da notare che dalla prossima partita, in casa con il Fossolo, la Portuense giocherà tutto il girone di ritorno a Migliarino per via dei lavori di costruzione dell’impianto in sintetico a fianco del campo centrale.

Franco Vanini