Promozione, Prima e Seconda categoria. Pietrasanta e Forte da rivedere. Capezzano e Torrelaghese volano

In Promozione il Pietrasanta si è fermato dopo le 8 vittorie di fila in campionato perdendo 1-0 sabato al “Lunezia“ contro una Pontremolese che, al netto del -10 di penalità in classifica per il vecchio “caso Gabrielli“, crede nell’impresa e si sta rinforzando sul mercato (ha appena preso l’attaccante massarosese Gabriele Ceciarini dal San Giuliano). Proprio il San Giuliano ha riagganciato in vetta il Pietrasanta, a quota 29 punti. Buon pari domenicale per il Forte dei Marmi, dove ha segnato il solito bomber Maggi (al 5° sigillo stagionale: il 4° in campionato).

In Prima categoria la squadra del momento continua ad essere il Capezzano Pianore che ha battuto 3-0 nel testacosa l’Unione Tempio Chiazzano grazie alla doppietta del 2005 Jonathan Toma ed alle rete di Lorenzo Pacini. Per la squadra di Riccardo Coli è la 6ª vittoria di fila che la mantiene in vetta alla classifica insieme al Montignoso. Netta affermazione pure di una straripante Torrelaghese che espugna Porcari 5-1 grazie alla tripletta di Alessio Saviozzi ed ai sigilli di capitan Bonuccelli su rigore e di Barozzi.

In Seconda categoria si rialza dopo le 3 sconfitte di seguito il Corsanico che batte 4-0 il Pontremoli con doppietta di Giacomo Da Prato (foto) e reti di capitan Frusteri e di Scevola. Perde invece dopo 7 risultati utili di fila il Massarosa che cade 3-1 a Monzone in rimonta dopo il penalty di capitan Bartoli in avvio.