Promozione, Prima e Seconda categoria. Canaletto-Levanto. E’ derby al ’Tanca’

Il girone di ritorno in Promozione parte con i derby Canaletto -Levanto e Magra Azzurri-Forza e Coraggio. Interessante anche la sfida del Luperi, che si giocherà a porte chiuse, tra la Tarros Sarzanese e la vice-capolista Sammargheritese. In Prima categoria invece si disputa l’ultima giornata d’andata: fari puntati sull’incontro di Castelnuovo Magra tra la Castelnovese, fanalino di coda, ed una delle capoliste Santerenzina. Infine in Seconda categoria si gioca l’anticipo della 12ª giornata Mamas-Calcio Popolare Spezia.

PROMOZIONE

Canaletto-Levanto (Tanca ore 15 arbitro De Longis, assistenti Bonino e Selmi tutti di Chiavari), Magra Azzurri-Forza e Coraggio (Camaiora Santo Stefano Magra 15 arbitro Bresciani di Genova, assistenti Vigne di Chiavari e Agresta di Genova), Follo-San Desiderio (Follo 15 arbitro Perassolo di Novi Ligure, assistenti Spinetta e Franzese della Spezia), Beverino-Caperanese (Colombo Beverino 15 arbitro Marchetti, assistenti Atzei e Filangieri tutti di Chiavari), Psm Rapallo-Don Bosco (Macera Rapallo 15 arbitro Vranicich di Genova, assistenti Brizzi e Lena della Spezia), Tarros Sarzanese-Sammargheritese (Luperi Sarzana 15 arbitro Gardella di Chiavari, assistenti Scandale e Monaci di Genova).

PRIMA CATEGORIA

Atletico Casarza Ligure-Amegliese Iron Fox (giocata ieri), Cogornese-Colli (giocata ieri), Riomaior-Casarza Ligure (giocata ieri), Brugnato-Bolanese (Colombo Beverino 11 Esposito della Spezia), Castelnovese-Santerenzina (Castelnuovo Magra 10.30 Salvetti della Spezia), Lavagna-Romito Magra (Riboli Lavagna 17.30 Laconi di Genova), Marolacquasanta-Riccò Le Rondini (Tanca 11 Sandri della Spezia), Segesta-Cadimare (Sivori Sestri Levante 14.30 Calmatui di Genova).

SECONDA CATEGORIA

Mamas-Calcio Popolare Spezia (Pieroni Pieve 11 Guidi della Spezia).