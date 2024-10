Promozione, Prima e Seconda categoria. Pietrasanta e Forte non perdono più. Biancocelesti, ora testa alla Coppa

In Promozione vola il Pietrasanta che centra la sua 4ª vittoria di fila fra campionato (3) e coppa (1) sempre senza prender gol. Da sottolineare che per la terza gara di fila è andato a segno l’ex Serie A Mattiello che adesso mister Della Bona sta impiegando da trequartista nel suo 3-4-1-2 dietro ad una coppia d’attacco formidabile per la categoria come quella composta da Bruzzi e Alessandro Remedi. E domani i biancocelesti tornano in campo nel big-match decisivo per passare il turno in coppa: alle 18.30 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ contro il San Giuliano. Striscia positiva aperta (5° utile di fila) pure per il Forte dei Marmi che ha ripreso il Casalguidi allo scadere grazie al rigore di Rodriguez (in foto).

In Prima categoria sconfitte di misura per Capezzano e Torrelaghese: i rossoverdi cadono 2-1 in casa contro la corazzata Montignoso puniti da Della Pina e Bertuccelli e non bastandogli il momentaneo pareggio a firma Pardini; i gialloviola invece vengono piegati 4-3 sul campo dell’Atletico Lucca dopo aver segnato con Martinelli, Petrucci (migliore dei suoi) e Saviozzi.

In Seconda categoria vittoria importante per il ritrovato Massarosa che batte 2-1 il Pontremoli in rimonta da pazzi allo scadere coi gol del subentrato Michael Larini al 91’ e di Volpe al 93’. Pareggio per il Corsanico a Ricortola, con l’1-1 firmato Da Prato pure qui allo scadere. Domani per i collinari c’è la coppa.