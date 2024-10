Promozione, Prima e Seconda categoria. Pietrasanta e Forte puntano sul fattore campo

Tutti in campo alle 15.30 ma in Promozione è la quinta giornata mentre in Prima e Seconda categoria siamo ancora alla quarta.

Promozione. Il Pietrasanta non vuole più sbagliare e deve prendere meno gol. Oggi ’Beppe’ Della Bona cerca risposte contro il suo passato: sul sintetico del “Pedonese“ a Marina arriva la solida San Marco Avenza (che ha il gran tridente Marabese-Raffi-Bitep... anche se quest’ultimo non ci sarà per squalifica); fischierà Giusti di Livorno, coadiuvato da Gambini di Pontedera e da Mori di Livorno. Tutti disponibili nei biancocelesti tranne i fratelli Alessandro e Tommaso Remedi. Dopo il mercoledì di Coppa (con sconfitta a Pontremoli ed eliminazione) il Forte dei Marmi sarà a sua volta in casa, contro il Viaccia che in settimana ha cambiato allenatore (Alessio Giugni al posto dell’esonerato Andrea Bellini). Si torna a giocare allo stadio “Necchi-Balloni“ dove la terna designata è con D’Orsi di Pisa, Argiolas di Pisa e Orlando di Firenze. Manca Valori nel Forte oltre ai lungodegenti Vaira e Panaino. Occhio al Viaccia... che si esalta contro le versiliesi (il Viareggio ed il Pietrasanta se lo ricordano bene nel finale della scorsa stagione).

Prima categoria. Match interno per il Capezzano Pianore che al “Cavanis“ riceve l’ambizioso Academy Porcari (arbitra Ponzalli di Prato) ed è senza Correia e Tancredi (out 20 giorni per infortunio al gomito). La Torrelaghese va invece a Capannori contro una delle “big“ del torneo (dirige Lenge di Firenze) e mister Belluomini ha tutti a disposizione con pure il recupero in difesa del mancino Martinelli.

Seconda categoria. Il Massarosa ospita al Comunale la Fivizzanese (designato Baldi di Viareggio) ed è senza lo squalificato Alì, l’infortunato Orlandi e poi Gandini (in vacanza). Mauritanio Misuri ritrova però Tomei, Ksioua e Pugliese rispetto a domenica scorsa. Va sul campo della Pieve San Paolo il Corsanico (fischia Turini di Pontedera) con Gabriele Mazzei che in settimana ha avuto a mezzo servizio D’Agliano e Filippo Mariani. L’unico assente sarà Agostini.

S.F.