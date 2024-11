Promozione, prima vittoria del Vismara nell’ impianto restaurato. "Dedicato a chi non ha mai mollato»

In Promozione comanda la Fermignanese, con tre punti in più della Jesina. È salita al terzo posto il Vismara (a – 5 dalla capolista). Dopo 10 partite tra la vetta e la coda, dove stazionano il Lunano e l’Appignanese, la differenza è di 16 punti.

Quarta vittoria stagionale per il Vismara con il Sassoferrato Genga. "I ragazzi hanno disputato una gran bella partita – dice mister Fulgini – con intensità e qualità, alla prima uscita sul nuovo impianto, dedicata in primis a tutte le persone che hanno lavorato e che continuano a lavorare per questa società con a capo il presidente Parlani. Con il loro impegno si sono rialzati da una situazione a dir poco complicata e difficilissima e hanno permesso tutto questo".

Seconda vittoria consecutiva e la prima esterna per il Gabicce Gradara. Sei punti che rilanciano il club del presidente Marsili, ora al sesto posto con Biagio Nazzaro e Villa San Martino (14 punti). "Abbiamo giocato una bella partita, tenendo a lungo il pallino del gioco e costruendo di più dell’avversario –ha commentato nel dopo partita i diesse Gabriele Magi – col giusto atteggiament. Ha vinto il collettivo, in modo ordinato e in fase difensiva abbiamo tenuto senza rischiare nulla. Pregevoli le reti: Cuomo si è ripetuto ed il giovane Morini è stato autore di una bella giocata. Complimenti a loro e a tutta la squadra. Sabato a Marina ci aspetta un’altra partita tosta, probabilmente recupereremo il centrocampista Gallotti".

Il gol di Carbonari annullato per un fuorigioco (stando alle foto e ai presenti inesistente) ha tolto molto probabilmente (era il 90’) alla Pergolese il giusto pareggio con la Jesina. Il presidente della Pergolese Ernico Rossi così commenta: "Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati, avremmo meritato ben altra sorte. Purtroppo un arbitraggio insufficiente ci ha penalizzato, prima con un’espulsione inesistente che ci ha lasciato in 10 l’ultima mezz’ora di gioco, poi con l’annullamento del gol del meritato pareggio realizzato al 90’ da Carbonari che non ha trovato spiegazione alcuna né al momento del fatto, ne viste le immagini. Il dispiacere più grande è per i ragazzi e per lo staff che stanno lavorando bene e per Carbonari che aveva ritrovato il gol dopo mesi di duro lavoro per il grave infortunio. Faccio comunque i complimenti alla squadra".

La squadra della settimana. 1) Azzolini (Villa San Martino), 2)Doria (Biagio Nazzaro), 3)Maiorano (Marina), 4) Morini (Gabicce Gradara) 5) Carubini (Lunano), 6) Del Pivo (Vismara), 7)Carbonari (Pergolese), 8)Morelli (Tavullia Valfoglia), 9)Izzo (Fermignanese), 10)Tittarelli (Jesina), 11) Muratori (S.Orso). All. Fulgini (Vismara). Arbitro Santoro di Pesaro (Appignanese- Biagio Nazaro).

am. pi.