Promozione. Prosegue il duello tra Misano e Young

Misano impegnato in casa del Civitella (in foto l’attaccante Sartori), Young Santarcangelo su quello del San Pietro in Vincoli. Prosegue il duello a distanza tra le prime due della classe. Match casalingo per il Riccione alle prese con il derby contro il Bellariva Virtus. Stella con il Frugesport e Verucchio con l’Edelweiss.

Promozione. Girone D (22ª giornata, ore 14.30): Bakia Cesenatico-Forlimpopoli, Civitella-Misano, Classe-Cervia, Edelweiss-Verucchio, Fratta-Sparta Castelbolognese, Frugesport-Stella, Riccione-Bellariva Virtus, San Pietro in V.-Young Santarcangelo. Ieri: Diegaro-Savignanese 4-1.

Classifica: Misano 50; Young Santarcangelo 47; Fratta Terme 46; Cervia United 38; Riccione 1926, Diegaro 37; Bakia 35; Classe 32; San Pietro in Vincoli 29; Sparta Castelbolognese 26; Civitella, Stella 25; Forlimpopoli, Savignanese 22; Verucchio 20; Bellariva Virtus 14; Edelweiss 12; Frugesport 10.