Promozione. Real Cerretese, riceve il Monsummano ma è festa

Sarà un pomeriggio di festa oggi al Palatresi di Cerreto Guidi, dove a partire dalle 15.30 la Real Cerretese riceve il Monsummano per la penultima giornata del girone A di Promozione. Dopo il ko del San Giuliano a Forte dei Marmi nel recupero di mercoledì scorso, infatti, i biancoverdi locali sono già matematicamente promossi in Eccellenza dopo 20 anni e oggi potranno celebrare il traguardo insieme ai propri sostenitori. Gli ospiti invece sono ancora in lotta per non retrocedere. Nel girone B prosegue invece la corsa del Montelupo ai play-off. Gli amaranto sono quasi obbligati a vincere entrambe le ultime due partite, a cominciare da quella odierna alle 15.30 al Castellani contro un San Miniato Basso non ancora salvo. Nello stesso raggruppamento alla medesima ora, poi, il Castelfiorentino United sarà di scena a Ginestra Fiorentina. I padroni di casa sono a caccia di punti salvezza, mentre i gialloblu valdelsani possono giocare senza pressioni, pensando solo ad onorare il campionato fino in fondo. Con il successo nel recupero di San Donato contro il San Miniato, la squadra di Bartalucci si è infatti assicurata la permanenza in categoria.