Promozione. Real, scontro al vertice. Castello sfida il bunker

L’incontro più interessante di questa nona giornata di Promozione (fischio d’inizio oggi alle 14.30) è al Palatresi di Cerreto Guidi dove va in scena lo scontro al vertice tra la Real Cerretese e il San Giuliano. I biancoverdi locali comandano infatti il girone A insieme a Larcianese e Pietrasanta con 17 punti, appena uno in più dei neopromossi pisani. Da valutare in casa medicea le condizioni di bomber Bouhafa, del difensore Chiavacci e del centrocampista Nieri che Petroni conta però di poter recuperare per la sfida di oggi. Di fronte Melani e compagni si troveranno una squadra dal collettivo solido e ottime individualità come l’eterno bomber Francesco Di Paola, oltre 200 gol in Serie D.

Nel girone B, invece, torna al Castellani il Montelupo che dopo un turno forzato di riposo (la gara di domenica scorsa a Cecina contro il Saline non si è disputata per il maltempo) ospita oggi l’Armando Picchi Livorno. Una gara da non fallire per rimanere agganciato alla zona play-off dato che i labronici sono penultimi a quota 6, quattro punti in meno degli amaranto che oggi saranno privi dello squalificato Ferrmaca in mezzo al campo (a rischio anche la presenza del giovane Cerrini alle prese con l’influenza). Capitan Corsinovi e compagni, però, dovranno affrontare il match con la dovuta attenzione, perché il Picchi ha comunque pareggiato a Castelfiorentino e perso di misura sul campo dell’Atletico Maremma, seconda forza del campionato.

Nello stesso raggruppamento proprio il Castelfiorentino United sarà di scena all’impianto La Trave di Firenze contro il quotato Centro Storico Lebowski. I grigioneri locali sono infatti attualmente terzi con 15 punti, tre lunghezze sopra ai ragazzi di mister Scardigli che possono quindi pensare all’aggancio. In trasferta, però, i gialloblu valdelsani finora hanno raccolto soltanto un punto e segnato appena una rete, mentre il Lebowski ha vinto 3 delle 4 partite disputate sul campo amico. Di fronte uno degli attacchi più proliferi (Castelfiorentino) e una delle difese ‘bunker’ (Lebowski).

Si.Ci.