Promozione: regolamento play off e play out a 90 minuti dalla fine

A 90 minuti dal termine della regular season di Promozione, è bene ripassare il regolamento dei play off e play out, tenendo a portata di mano i risultati dei vari scontri diretti fra squadre interessate, senza trascurare il calcolo dei 10 punti della forbice che possono cambiare in maniera significativa l’esito finale della stagione. Nei tre gironi, dove militano le 12 fiorentine, quello che si presenta più complicato è il girone C, ma andiamo per ordine.

Girone A. Non ci sono squadre fiorentine interessate, c’è il Cubino che ha centrato la matematica salvezza. Resta solo il Firenze Ovest in lotta salvezza con i play out contro il Monsummano. Il Viaccia già retrocesso, potrebbe essere seguito dal Marginone per la forbice se non vince con il Casalguidi.

Girone B. Per i play off in lotta c’è solo il Lebowski 4° in classifica, che ha bisogno di un punto anche se poi viene raggiunto dal Montelupo che è 5°, ma si qualificherebbe per gli scontri diretti. Per la salvezza, la Ginestra Fiorentina che occupa l’11° posto, con la vittoria è matematica salva; altrimenti play out.

Girone C. Si prospetta una volata finale play off da thrilling con alcune fiorentine in gioco. Ecco la classifica: Casentino al 2° posto con 56 punti, seguito dalla Rufina 48, Fiesole 45, San Piero a Sieve e Montagnano 44. Tutto ruota attorno alla sfida di domani fra Casentino e Rufina. In caso di vittoria del Casentino (sarebbe la prima finalista dei tre gironi), per le fiorentine niente play off. Invece, con vittoria o pareggio della Rufina, bisognerà attendere l’esito degli altri risultati per stabilire la squadra che avrà diritto i play off. Per la lotta play out, il Dicomano è l’unica rimasta in ballo: con la vittoria giocherebbe lo spareggio salvezza in casa.

Giovanni Puleri