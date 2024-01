Promozione. Risultato amaro. Il Torrenieri non trova il gol

TORRENIERI

0

LUCIGNANO

0

TORRENIERI: Viti, Belsanti, Bechi, Di Marco M., Vannini, Sarri, Lorenzetti Eu., Cerbone A., Venuto, Migliorini, Ventrone Th. Allenatore Ciacci

LUCIGNANO: Goretti, Tralci, Dyla, Campisi, Bennati, Roncucci, Bambini, Bianchi, Dodaj, Vasseur, Ferretti. Allenatore Gennaioli

Arbitro: Mascelloni di Grosseto

MONTALCINO – Il Torrenieri si mangia le mani per un pareggio casalingo che lascia l’amaro in bocca. La formazione di mister Ciacci infatti, in superiorità numerica dal 20’ per il rosso diretto al portiere del Lucignano Goretti, crea molte situazioni pericolose soprattutto nella ripresa trovando però la difesa avversaria e l’estremo difensore subentrato, Pasqui, in giornata di grazia. Il Lucignano dell’ex allenatore del Badesse Gennaioli, fanalino di coda, torna a casa con un punto che fa più morale che classifica.