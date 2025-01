Promozione. Rufina-Pontassieve, che derby. E Fiesole aspetta il Dicomano

Oggi alle 14,30 la 18ª giornata: questo il programma.

Girone A Cubino-Viaccia (arbitro: Paolini di Arezzo). Nel Cubino non ci saranno Cantini e Mecatti out. Lampo Meridien-Firenze Ovest (Castignanò di Pontedera). L’Ovest con Ammannati, mentre Esposito è fuori per infortunio. Lampo senza Del Sordo.

Girone B Cerbaia-Massa Valpiana (Kercaj di Pistoia). Assente Mazzoni, mentre Ponziani non è in rosa, al suo posto è arrivato il centrocampista Assan Mbegue. Ginestra F.na-San Miniato Basso (Scardigli di Livorno). Ginestra quante assenze: Bruno, Potogu, Beconcini, Iovino, Giannelli e Giulio Mannini. San Miniato Asd-C.S. Lebowski (Marongiu di Livorno). Rientra Bonini, il Lebowski è al completo.

Girone C Fiesole-A.G. Dicomano (Briganti di Carrara). Eliminato in Coppa Italia, il Fiesole si rituffa in campionato. Assente Fantechi. Ospiti privi di Pruneti, rientra Pilacchi. Audax Rufina-Pontassieve (D’Orsi di Pisa). La Rufina affronta il derby senza Bachi e Sitzia, ospiti al completo. Luco-Chiantigiana (Ferri Gori di Arezzo). Con i rientri di Parri e Urzetta, il Luco può disporre di tutta la rosa. Sansovino-San Piero a Sieve (Bianchini di Siena). Sul campo della capolista, il San Piero è senza Pozzi. Settignanese-Viciomaggio (Subhan di Pontedera). Assenti Ettore Vecchi e Cocchi, rientra Corri. Acquistato l’attaccante Giulio Ponziani (ex Cerbaia).

G. Pul.