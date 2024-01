Promozione. Safina firma il blitz del Montelupo

urbino taccola

0

montelupo

1

URBINO TACCOLA: Bulleri, Arrighini, Romeo (86’ Salvadori), Desideri (75’ Pacciani), Lo.Taglioli, Laniyonu (35’ Oshadogan), Cavallini, Castellacci, Cosi, Baldini (83’ Rocchi), Bertolini (60’ Nassi). All. Taccola.

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Piochi, Tremolanti (59’ Brogi), Corsinovi, Alicontri, Cintelli, Safina, Garunja (70’ Bini), Gueye (80’ Ndaw), Ulivieri. All. Lucchesi.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Rete: 85’ Safina.

ULIVETO TERME - Terza gara senza reti al passivo di fila e seconda vittoria per il Montelupo, che passa 1-0 sul campo dell’Urbino Taccola. Al 10’ segna Cosi per i locali, ma il gol viene annullato per fuorigioco tra le proteste. All’85’ invece sono gli amaranto ad esultare: Safina decide il match con una splendida punizione da circa trenta metri.