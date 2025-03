Promozione San Marco salva con 3 turni d’anticipo

La San Marco ha scelto il “coup de théatre“, rifilando un 4 a 0 alla Lampo Meridien in trasferta, per chiudere i giochi nel campionato di Promozione Toscana. La permanenza matematica nella categoria è stata raggiunta con 3 turni d’anticipo con grande soddisfazione del direttore sportivo Gabriele Panizzi.

Cosa significa questa salvezza? "Tanto perché arriva al termine di una stagione impegnativa sotto tutti i punti di vista. Per come arrivata è stata ancor più appagante. Diciamo che alla fine ne è valsa la pena".

E’ il tempo dei ringraziamenti? "Il grazie è per tutti coloro che hanno iniziato questo percorso sin da luglio includendo anche i giocatori che hanno poi deciso di cambiare squadra e il vecchio staff. In ognuno di loro c’è un pezzo di questa salvezza. Un ringraziamento speciale va a quei ragazzi che hanno deciso di non mollare, portando la stagione fino alla fine tra mille difficoltà che solo noi conosciamo. Prima di trovare dei giocatori ho trovato degli uomini".

Cos’ha portato il nuovo mister Francesco Leone? "Ha saputo dare gioco, atteggiamento e, soprattutto, fiducia a quei ragazzi che fino al suo arrivo avevano trovato poco spazio. Lui e il suo staff, numeri alla mano, sono riusciti a trovare il bandolo della matassa nonostante una rosa dimezzata a dicembre, sia per i trasferimenti che per i tanti infortuni. Hanno grossi meriti".

Una parola su Tito Marabese, capocannoniere con 16 gol? "Ci sono voluti due mesi prima che mi dicesse sì. E’ arrivato a campionato iniziato ed ha debuttato negli ultimi minuti a Casalguidi segnando subito il gol vittoria. In questi casi si dice che è un giocatore fuori categoria ma la vera forza è proprio sapersi calare in categorie inferiori e lui l’ha fatto con grande umiltà e spirito di sacrificio. I numeri, poi, li ha sempre avuti. Vede la porta, sa segnare".

Gianluca Bondielli