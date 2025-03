Promozione: Sansovino, campionato già in tasca. Subbiano e Viciomaggio a rischio playout

Passerella di fine stagione per la Sansovino che si congeda dallo stadio Le Fonti in questa penultima giornata di campionato alle 15.30 contro l’Alleanza Giovanile. Un’altra passerella, a dire il vero, dopo i festeggiamenti di mercoledì scorso per il ritorno in Eccellenza in virtù del pari con il Luco. Probabile quindi che oggi Chini dia spazio a chi ha giocato meno in una annata che entra nella storia per la doppia vittoria (Coppa e campionato). Dietro è guerra aperta. Il Casentino vuole blindare il secondo posto e la forbice che toglierebbe un posto per i playoff cercando il successo contro il Torrita già retrocesso.

Il Montagnano in casa contro il Fiesole e l’Alberoro contro il Luco vogliono chiudere come si deve una stagione che ha visto i torelli rimettersi in carreggiata dopo un avvio in salita, mentre i loro cugini rossoblù daranno vita allo scontro diretto con il Luco per blindare la salvezza diretta.

Il Viciomaggio deve restare in scia del gruppetto playout cercando punti contro l’Audax Rufina che sul proprio campo cerca di allungare in chiave playoff. Per il Subbiano invece, scivolato in zona playout, ecco un avversario tosto e ambizioso come il San Piero a Sieve che vuole centrare gli spareggi promozione. Completano il programma Pontassieve-Pienza e Settignanese-Chiantigiana.