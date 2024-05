Promozione: Sant’Orso con i Portuali al "Del Conero». Vampa: "Vismara, che miracolo». Capobianco: "Gabicce ha meritato»

La coda degli spareggi ha riservato belle soddisfazioni alle provinciali. Nel playoff il Sant’Orso, grazie al successo sul campo del Moie, si è guadagnato la finale contro i Portuali di Ancona in programma sabato al "Del Conero" (ore 16). Riguardo i playout, il Vismara è riuscito a battere la Castelfrettese e a salvarsi, obiettivo raggiunto anche dal Gabicce Gradara vittorioso contro l’Osimo Stazione. Una stagione travagliata quella del Vismara, per una serie di ragioni sia logistiche e tecniche, ma alla fine è arrivato il pass per rimanere in Promozione e la cosa è motivo di soddisfazione. Oltre ai meriti societari e dei giocatori che sono scesi in campo, si può affermare che uno dei principali artefici è stato il mister Giovanni Vampa, subentrato e debuttante in questa categoria.

"Quando la società mi ha interpellato a cinque giornate al termine e con la squadra ultima in classifica mentre allenavo la formazione della Juniores Regionale – sottolinea Vampa – per me è stato come affrontare una sfida molto impegnativa e rischiosa, ma non ho esitato a dire sì, sapendo di avere al mio fianco la società ed un gruppo di ragazzi molto seri e disciplinati, alcuni dei quali conoscevo già, e diversi under allenati ad inizio stagione. I ragazzi mi hanno subito seguito e nelle ultime cinque partite abbiamo ottenuto ben tre vittorie un pareggio ed una sconfitta di misura contro la promossa Fabriano, ottenendo 10 punti. Ho dato ampio spazio agli under, a causa anche di diversi infortuni dei titolari, che si sono fatti trovare pronti. Così dall’ultima posizione siamo riusciti ad ottenere il miglior piazzamento playout, cosa quasi impensabile. Nel match decisivo e con due risultati a disposizione ho ribadito ai ragazzi prima di scendere in campo di stare tranquilli e ricordare quanti sacrifici erano stati fatti per disputare questo campionato e loro mi hanno risposto con una prestazione maiuscola. Gli abbracci finali e le lacrime di tutti mi hanno fatto capire l’importanza dello spirito aggregativo di questa società. Grazie al presidente Parlani, al diesse Luca Carletti, al direttore generale Cristian Amati e di tutti gli altri dirigenti che ci sono stati sempre molto vicini. Tutti insieme siamo riusciti a costruire questo piccolo miracolo sportivo".

Soddisfazione anche nel Gabicce Gradara per aver raggiunto la salvezza: "Una vittoria meritata – ha commentato dopo il successo contro l’Osimo Stazione Nicola Capobianco – abbiamo segnato due reti, altre due ci sono state annullate e non ho ben capito il motivo. La squadra ha interpretato bene la partita molto delicata e si è mantenuta serena e tranquilla. Anche nella seconda parte della partita non abbiamo sofferto più di tanto seppure l’Osimo Stazione cercasse di metterci alle corde. E’ stato un successo del collettivo, siamo stati attenti e determinati, sicuri in fase di possesso e non possesso e il nostro portiere Tacchi in due circostanze è stato molto bravo. E’ una bella soddisfazione. I ragazzi, dai più giovani ai più esperti, si sono dimostrati giocatori veri. Sono stati bravi e li ringrazio per il loro impegno e dedizione. Il Gabicce Gradara ha dei valori tecnici, per esprimerli avevano bisogno di trovare tranquillità e serenità".

Amedeo Pisciolini