Promozione. Sconfitta choc per l’Intercomunale. Rimonta Forte in quattro minuti

Int. Monsummano 1 Forte dei Marmi 2

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Marseglia (41’ st Natali), Robusto, Vitiello, Citti, Ghimenti, Dal Poggetto, Gemignani (36’ st Braccesi), Guarisa, Moncini (26’ st Perillo), Maiorana. A disp. Bonciolini, Gabadoni, Saquella, Agnorelli, Alessiani, Lanzilli. All. Vitiello. FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Gentile (15’ Manfredi), Arcidiacono, Papi, Sodini, Rocchiccioli, Tedeschi (47’ Lossi), Minichino (26’ st Vaira), Maggi, Rodriguez (44’ st Alberti), Del Soldato. A disp. Nocchi, Casano, Bresciani, Cardillo, Tonacci. All. Cagnoni. Arbitro: Scardigli di Livorno. Marcatori: 27’ Guarisa, 30’ st Tedeschi, 33’ st Manfredi.

L’Intercomunale Monsummano perde in casa contro il Forte dei Marmi, dopo essere stato addirittura in vantaggio con Guarisa. Le reti di Tedeschi e Manfredi, ribaltano il match, e regalano la vittoria alla squadra allenata da Cagnoni. Il Forte dei Marmi parte bene, e spinge sin dall’inizio, per potersi portare in avanti. Ma l’Intercomunale Monsummano non rimane fermo a guardare, ed al 24’ ha l’occasione giusta per segnare: corner per la squadra amaranto, e palla per Guarisa, che di testa sfiora il gol del vantaggio. Il bomber della squadra di casa si riscatta poco dopo, quando al 27’ riceve un ottimo cross di Marseglia, elude la marcatura degli avversari, e scaraventa alle spalle di Ceragioli la sfera, che porta in avanti l’Intercomunale Monsummano.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Forte dei Marmi però attacca con più convinzione, e trova il gol del pari al 75’ con Tedeschi. Passano tre minuti di orologio e Manfredi in area di rigore fulmina ancora Grasso. Doccia fredda assoluta per il Monsummano che subisce così la quindicesima sconfitta di questo campionato. Le chance di potersi salvare non sono ancora svanite, visti anche i risultati arrivati dagli altri campi. Però i monsummanesi devono ora giocare e fare punti contro le corazzate Real Cerretese e Lunigiana Pontremolese, che lottano per andare in Eccellenza.

Simone Lo Iacono