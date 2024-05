Promozione: semifinale playoff regionali. Arcetana sconfitta al fotofinish . Con la Bobbiese giocherà il Faenza

ARCETANA

0

FAENZA

1

ARCETANA: Giaroli, Tinarelli, Pacella, Pederzoli, Muratori, Lusvarghi, Xhuvelaj (37’st Montanari), Vaccari (24’st Turci), Travagliati (22’st Marino), Bernabei, Borghi (16’st Animah Barbari). A disp.: Cammarota, Pignatti, Notari, Sekyere, Corradini All.: Paganelli

FAENZA: Ruffilli, Demarco (43’st Manaresi), Gimelli, Karaj (13’st Zani), Prati, Matteo Albonetti, Marocchi, Bertoni, Bagnolini (24’st Cavolini), Pezzi (13’st Caroli), Gjordumi. A disp.: Fabbri, Benini, Lucarelli, Stefano Albonetti. All.: Vezzoli

Arbitro: Arienti di Cesena

Rete: Cavolini al 47’st.

Note: ammoniti Animah Barbari e Marocchi. Recuperi: 1’ e 5’.

La finale dei playoff regionali di Promozione sarà Faenza-Bobbiese. I primi, infatti, hanno battuto al 92’ l’Arcetana, che conclude qui una grande stagione: i bancoverdi sono infatti praticamente certi del salto in Eccellenza (sono terzi nella graduatoria ripescaggi).

Ieri nella partita valida per le semifinali del playoff ha avuto la meglio il Faenza con un gol del classe 2006 Davide Cavolini, subentrato nella ripresa e autore del gol partita. Un successo meritato per il Faenza, anche se Bernabei nel primo tempo aveva avuto una grande occasione (tiro alto dall’altezza del dischetto del rigore). Intanto l’Arcetana ha confermato come diesse Sasà Greco.