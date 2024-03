Promozione. Settima vittoria di fila per l’Atletico Maremma, che batte 2-0 l’Urbino Taccola

Settima vittoria di fila per l’Atletico Maremma che sbanca 2-0 il campo dell’Urbino Taccola e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, superando il Saline in classifica. La formazione di Fabio Lorenzini adesso ha 43 punti, anche se il Saline, a quota 41, ha due sfide da recuperare. La sfida di Uliveto Terme è stata sbloccata al 15’ da un calcio di rigore di Coli. Prima dell’intervallo poi è arrivato il raddoppio di Rodriguez. Ventuno i punti conquistati dai rossoverdi dal 4 febbraio ad oggi, merito di sette vittorie di fila che ne fanno una delle squadre più in forma del momento. URBINO TACCOLA: Bulleri, Taglioli, Franchi, Pacciani, Anichini, Lanyouni, Romeo, Castellacci, Cosi, Bertolini, Salvadori. A disposizione: Mani, Arrighini, Desideri, Benvenuti, Antoni, Baldini, Nassi, Rocchi, Cavallini. All. Taccola.

ATLETICO MAREMMA: Beligni, Amadii, Sabatini N., Ferraro, Gentili, Forieri, Coli, Amorfini, Rodriguez, Costanzo, Cret. A disposizione: Villani, Bertocchi, Picchianti, Sabatini C., Sarzilla, Majuri, Presicci, Rigutini. All. Lorenzini.

Arbitro: Fioravanti di Firenze.

Reti: 15’ Coli, 38’ Rodriguez. Oggi in campo le altre formazioni maremmane per la venticinquesima giornata del girone B di Promozione. Il programma: Atletico Piombino-Belvedere, Invictasauro-Centro Storico Lebowski, Sant’Andrea-San Miniato Basso.