Promozione: si gioca al ‘Brizzi’. Stasera c’è il recupero tra il Casalguidi e il Forte

Il derby di sabato pareggiato 1-1 in rimonta a Pietrasanta è già alle spalle per il Forte dei Marmi cxhe questa sera torna in campo nel recupero della 22ª giornata del campionato di Promozione Toscana (girone A) in trasferta contro il Casalguidi. Il match fu rinviato per impraticabilità di campo, senza nemmeno iniziare a giocare, domenica 9 febbraio a Casalguidi. Il recupero è stato fissato per questa sera, con fischio d’inizio alle ore 20.30, e si giocherà allo stadio “Brizzi” di Margine Coperta (lo stesso impianto che domenica ha ospitato PonteBuggianese-Massese di Eccellenza). La sfida sarà bella tosta fra i canarini di Marco Benesperi (sestultimi con 26 punti) e gli squali di Luca Cagnoni (settimi a 37 punti... e vincendo tornerebbero al quarto posto).