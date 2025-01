Promozione, si riparte con due derby bollenti

Si ricomincia (ore 14.30), oggi pomeriggio scatta il girone di ritorno con due derby ferraresi, tra cui quello in programma a Casumaro con la Centese. "Il derby è molto importante, vale tanto, vincere darebbe la spinta a un bel girone di ritorno – dice il direttore sportivo rossoblù Marco Marani – oltre riscattare le due sconfitte stagionali, in coppa e all’andata. Veniamo dall’immeritata sconfitta con il Valsetta Lagaro, vogliamo tirarci fuori al più presto dalla zona a rischio". Sergio Rambaldi deve rinunciare al nuovo acquisto Correggiari e ha Cattozzo in dubbio. "Durante la sosta la squadra si è allenata con scrupolo – sostiene il presidente della Centese, Alberto Fava – per ripartire di slancio. Il derby è una partita che dà stimoli ed emozioni, quest’anno abbiamo vinto i primi due, proveremo a centrare anche il terzo consecutivo. Abbiamo molto rispetto del Casumaro, che tra l’altro si è rinforzato sul mercato con Correggiari e Slimani". La Centese recupera tutti gli assenti del derby precedente, con la Portuense, con l’unica eccezione del giovanissimo Fabbri.

E a proposito di Portuense, sarà a Trebbo di Reno, nella sfida per evitare i play out, con la novità del possibile rientro dopo mesi di stop di Di Domenico e del debutto del giovanissimo Zappaterra, un talentino arrivato dall’Adriese. E’ derby a Comacchio: al "Raibosola" è di scena la X Martiri, che aveva finito il 2024 in bellezza andando a vincere ad Anzola contro il Felsina, mentre i lagunari avevano saltato la trasferta a Gaggio Montano contro il Faro per neve.

"A Porotto fu un pareggio – ricorda Kevin Centonze, il capitano – un risultato bugiardo: avevamo sbagliato diverse opportunità nel finale. Dobbiamo e vogliamo partire con il piede giusto per stare attaccati al vagone delle prime della classe, attenzione però alla X Martiri, che si difende bene e riparte in contropiede, sfruttando la velocità dei loro attaccanti".

Candeloro dovrebbe l’intera rosa a disposizione, sebbene Gherlinzoni e Fregnani siano debilitati dall’influenza che in settimana gli ha impedito di allenarsi. Un Mesola incerottato farà visita al Bentivoglio, una delle big e tra le più attive sul mercato. In riva al Po all’andata fu un pareggio senza gol, il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi ne ha un ricordo agrodolce: "Meritavamo i tre punti, già si vedevano le potenzialità della squadra, che da lì in avanti inanellò una strepitosa serie di risultati positivi, fino al primo posto in classifica, dove vogliamo stare". Scontro diretto per la salvezza per il Consandolo, che riceve l’Atletico Castenaso. Ad Argenta ci sarà la novità dell’installazione della tribunetta a disposizione del pubblico. Infine, il Masi Torello riceve la Valsanterno al ’Villani’.

Franco Vanini