Promozione S.Orso e Fabriano, che sfida

Anche il campionato di Promozione dopo la sosta e i cambiamenti nelle rose con il ricorso al mercato di dicembre, riprende la sua corsa. A guidare una classifica corta (nell’arco di 9 punti ci sono 10 squadre) la Portuali Dorica, dietro a meno 3 il Sant’Orso e il Fabriano Cerreto, in terza posizione a 6 lunghezze il duo Moie Vallesina-Marina. Chiude la graduatoria il Vismara. In zona playout il Villa San Martino e l’Atletico Mondolfo Marotta. Tre gli anticipi odierni (ore 14,30).

Barbara Monserra-Vismara. I pesaresi del presidente Parlani (ultimi) sono decisi a cambiare rotta rispetto al girone d’andata, di certo non sarà facile perché il Barbara è una compagine che guarda verso il playoff. Si gioca al Comunale di Barbara. Marina-Fermignanese. Due squadre da quartieri alti e divise da un solo punto. Giocatori importanti da una parte che dall’altra. È un match da tripla. Appuntamento al Comunale ‘Le Fornaci’ Marina.

Sant’orso-Fabriano Cerreto. Gara clou della prima giornata di ritorno: entrambe le compagini occupano la seconda piazza. I fanesi dopo aver chiuso l’anno con una sconfitta puntano a fare una grande gara, stessa cosa gli ospiti.

Le gare di domani.

Gabicce Gradara- Biagio Nazzaro. "La Biagio è una squadra costruita per vincere – osserva il mister del Gabicce Bebo Angelini – la scorsa stagione ha disputato un girone di ritorno eccezionale sfiorando i playoff, ha una rosa importante, di qualità. È ferita come noi, anche se il contesto è diverso diversa perché immagino si aspettasse di disputare un campionato di vertice. Sarà una partita molto difficile, complicata anche dal punto di vista emotivo in cui la tensione e i nervi la faranno da padroni. La sosta natalizia ci è servita per recuperare energie fisiche e mentali, ma Domini e Franca oltre a Scarpellini sono ancora indisponibili, mentre per quanto riguarda Tombari e Bartolini verranno in panchina e spero che in caso di necessità possano darci una mano. Rientra dalla squalifica Gabrielli. Sul piano tecnico e tattico, ci siamo concentrati su un lavoro mirato sui particolari dei nostri principi di gioco, sulla fase difensiva, sulle letture delle fasi di gioco con l’obiettivo di migliorarci".

Osimo Stazione-Atletico Mondolfo Marotta. Si affrontano due squadre bisognose di punti (specialmente gli ospiti), può venir fuori una gara avvincente. Portuali Calcio Ancona-Villa San Martino. Pesaresi vogliosi di disputare un girone di ritorno più consono alle aspettative punteranno a riportare a casa un risultato positivo.

Unione Calcio Pergolese-Moie Vallesina. Qui si gioca alle ore 15 (allo ‘Stefanelli’ di Pergola). In queste ultime ore si è rinforzata con l’arrivo di due nuovi giocatori. Si tratta, come comunica il dg Matteo Ramaioli, di Matteo Curzi classe 2005, già calciatore nelle file dell’Alma Juventus Fano in serie C e con diverse convocazioni nella Nazionale di Lega Pro. Successivamente in prestito all’Ancona sempre in serie C poi per motivi personali rientrato alla Vigor dove aveva disputato il Settore Giovanile. Dopo aver passato una parte di stagione in Eccellenza in Abruzzo ha deciso di sposare il progetto rossoblu. L’altro arrivo è l’attaccante Riccardo Ciacci, classe 2000 liberatosi dal Fabriano Cerreto.

Valfoglia-Castelfrettese. I padroni di casa vogliono iniziare l’anno nuovo riscattando l’ultima sconfitta interna del 2023. Ne hanno tutte le possibilità anche se la Castelrottese, come tutte, è una squadra tosta e con l’obiettivo di uscire prima possibile dalla zona che scotta (playout).

Amedeo Pisciolini