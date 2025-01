Promozione. Stagione amarissima per il Viaccia. Finisce ko anche con il Casalguidi

Casalguidi 3

Viaccia 0

CASALGUIDI: Fiaschi, Fusco, Taddei, Cortonesi, Cappellini, Massaro, Ceccarelli, Bonfanti A., Mallardo, Bonfanti An., Bezzini. A disp.: Giuntini, Menichetti, Zoppi, Rossi, Puccianti, Quargnolo, Sellaroli, Dani, Paccagnini. All. Benesperi.

VIACCIA: Cecconi, Pittalà (70’ Varago), Nocentini (80’ Aiello), Sforzi (94’ Caca), Fedi, Ferroni, Baldi, Fofana, Morrison (75’ Bellucci), Vannucci (90’ Torcasso), Rozzi. A disp.: Calvani, Falzarano, Bah. All. Facchini.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Reti: 32’ Cortonesi, 74’ Dani, 94’ Paccagnini.

Note: 90’ espulso Fedi.

Ancora una sconfitta per il Viaccia, che non riesce proprio ad ingranare in questa stagione. Stavolta i pratesi vengono battuti per 3-0 in casa del Casalguidi e rimangono tristemente fanalino di coda del girone A di Promozione con appena 6 punti. Partita molto fisica, fatta di tanti scontri in mezzo al campo. Pronti-via parte meglio la formazione di casa, che crea un paio di ottime occasioni, fra cui un bel tiro di Bonfanti ben respinto da Cecconi e un siluro di Cortonesi a lato di pochissimo. Al 32’ gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati dal vantaggio realizzato dallo stesso Cortonesi, che con un grande esterno destro trova l’incrocio dei pali da fuori area. Si va al riposo con il Casalguidi avanti di una rete.

Nella ripresa il Viaccia sembra più convinto e determinato. Bella azione fra Baldi e Vannucci, con quest’ultimo che anticipa il portiere in uscita, ma trova il salvataggio di Fusco sulla linea ad impedire il pareggio ospite. Nel momento migliore del Viaccia, attorno al 74’, il Casalguidi mette in difficoltà gli avversari con un lancio lungo sul quale i difensori pratesi spianano la strada a Dani, che a tu per tu con Cecconi non fallisce il 2-0. La reazione dei pratesi porta Ferroni a trovare un altro salvataggio sulla linea, stavolta di Massaro, e a una bella occasione non concretizzata da Rozzi. In pieno recupero arriva anche il 3-0 di Paccagnini, a punire fin troppo severamente un buon Viaccia, che perde anche per espulsione (doppio giallo) anche Fedi.