Promozione. Subbiano, oggi si decide il futuro

Appuntamento alle 21 nei locali dello stadio Comunale di Subbiano per l’assemblea pubblica che andrà a delineare il futuro della società gialloblù. All’orizzonte l’ipotesi sempre più concreta di una fusione con la formazione della vicina Capolona, già a suo tempo "sposata" con il Quarata e impegnata in Prima categoria. Il progetto, al momento sulla carta, vedrebbe la nascita di una sola realtà a livello di Juniores e prima squadra in Promozione per tentare l’assalto all’Eccellenza. A livello giovanile ognuno manterebbe la propria identità. Sui social i tifosi del Subbiano hanno espresso la loro contrarietà al progetto e anche alcuni dirigenti sembrano perplessi, mentre Alessandro Cini dai canali ufficiali della società invitando a prendere parte all’assemblea di questa sera sottolinea come si tratti di "un percorso ambizioso, uniamo le forze e collaboriamo positivamente per dare seguito a questo bellissimo sport, noi siamo disponibili ad un confronto sereno quanto collaborativo nel trovare consensi o soluzioni".