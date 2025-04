Promozione Toscana: Ultima Giornata per le Squadre Senesi nel Girone C

Si chiude domani con fischio d’inizio alle 15,30 il girone C del campionato di Promozione Toscana. Per le tre formazioni della provincia di Siena non si tratta di gare decisive, anche per motivi di versi. Partendo dal basso, il Torrita, già retrocesso da settimane in Prima Categoria, chiuderà la sua complicatissima annata (praticamente sempre in fondo alla classifica nonostante cinque allenatori che si sono alternati in panchina) in casa del Dicomano che cerca invece il miglior piazzamento playout possibile. Arbitra Cinotti di Empoli (Venturi – Lollini). La Chiantigiana chiude a Pianella la regular season preparandosi agli spareggi per la salvezza affrontando il già promosso Sansovino. Dirige il match Fracasso di Pisa (Spiniello – Freschi). Infine il Pienza che domenica scorsa lo successo di Pontassieve ha staccato il pass per una salvezza meritatissima, dopo i patemi di un anno fa. I biancorossi di Camillucci domani affrontano in casa il Montagnano che è obbligato a fare punti per non rischiare di uscire dalla zona playoff. Dirige l’incontro Simonicini di con De Matteis e Pappalardo.