Promozione. Tre sfide avvincenti. Ecco il programma

Altro impegno casalingo per la Real Cerretese, che dopo la vittoriosa gara di Coppa Italia contro la Ginestra, oggi alle 15.30 ospita al Palatresi il Valdinievole Montecatini per la quinta giornata del girone A di Promozione. Finora il fortino biancoverde è risultato inespugnabile con 2 vittorie in altrettante gare ufficiali, ma la sfida odierna non sarà per niente facile a discapito della classifica. Nonostante i soli 3 punti in 4 gare, dove hanno già perso tre volte, i biancocelesti arriveranno infatti con grande spirito di rivalsa e con l’entusiasmo in crescita dopo aver passato mercoledì scorso il primo turno di coppa. Il ritorno in panchina di Fabbri sembra infatti aver dato una scossa ai valdinievolini, che in settimana hanno anche completato l’organico con l’inserimento del giovane esterno classe 2005 ex Zenith Prato, Buscema. Da canto suo mister Petroni dovrebbe avere tutti a disposizione tranne l’infortunato Lelli, compreso l’ultimo arrivato Ludovico Gargiulo. Un innesto di grande spessore visto il curriculum del centrocampista classe 1995, che vanta 93 presenze in C con Tuttocuoio, Cremonese, Pistoiese e Prato e 108 in Serie D con le maglie di Scandicci, Prato, Caronnese e Certaldo.

Veniamo poi al girone B, dove anche Castelfiorentino United e Montelupo giocano in casa. I valdelsani ricevono al Neri il Picchi Livorno, che ha 2 punti in meno e non ha ancora mai vinto perdendo entrambe le trasferte disputate finora senza segnare. Al contrario la squadra di Scardigli è imbattuta tra le mura amiche dove ha il miglior attacco del girone con 6 reti in 2 partite. Nell’ultimo precedente, due stagioni fa in Eccellenza, la gara finì 1-1. Al Castellani, invece, nuovo derby inedito per gli amaranto contro la neopromossa Ginestra, che con 7 punti ha però un vantaggio di 3 lunghezze sui ragazzi di mister Lucchesi. Tremolanti e compagni sono ancora imbattuti in casa dove hanno subito una sola rete. A rischio la presenza di capitan Corsinovi e Ulivieri, uscito per infortunio prima dell’intervallo domenica scorsa a Cerbaia.