Promozione. Tre squilli per il Monsummano. Annichilito il San Marco Avenza

san marco avenza

0

int. monsummano

3

SAN MARCO AVENZA Failli; Panconi (5’ st Bonuccelli), Scremini (26’ st Iaropoli), Seghi, Barducci, Orlandi, Dell’Amico, Conti (20’ st Benedetti), Raffi, Marabese (1’ st Pasquini), Verona (40’ st Corbani). All. Leone

MONSUMMANO Grasso; Saquella (28’ st Alessiani), Robusto (28’ st Vitiello), Gemignani, Agnorelli, Ghimenti, Marseglia, Goti (32’ st Citti), Guarisa, Maiorana (28’ st Braccesi), Lanzilli (24’ st Natali). All. Scintu

ARBITRO Vaggelli di Prato

MARCATORI 41’ pt e 45’ pt Guarisa, 25’ st Maiorana

CARRARA

La prima delle quattro finalissime che attendevano l’Intercomunale Monsummano, si tinge di amaranto. La squadra allenata da Scintu gioca una gara sontuosa sul campo della San Marco Avenza e si impone con un perentorio 3-0, rimettendosi così in corsa per la salvezza. Decide la doppietta di Guarisa, ’sigillata’ dal gol segnato da Maiorana nel secondo tempo. I due bomber, al rientro dalla squalifica, sono stati decisivi.

Il San Marco viene da un buon momento, però l’Intercomunale Monsummano sa di giocarsi tanto in quel di Carrara e mette le cose in chiaro sin da subito. Al 18’ è Maiorana a sfiorare il gol, colpendo la traversa su calcio di punizione. Bisogna aspettare però il 41’ per vedere i giocatori amaranto festeggiare il gol tanto meritato: Maiorana recupera una palla dalla linea di fondo; mette la sfera in mezzo all’area di rigore avversaria per l’accorrente Guarisa, che insacca l’1-0. Poco prima che si vada negli spogliatoi, arriva il raddoppio della squadra allenata da Scintu: Maiorana batte un ottimo calcio d’angolo verso Guarisa, che spinge in porta la palla del 2-0.

I padroni di casa ad inizio ripresa inseriscono forze fresche, per cercare la rete che riapra il match. Arriva infatti attorno al 63’ una ghiotta occasione per gli attaccanti carrarini, che però colpiscono la traversa, senza andare in gol. Nonostante il forcing tentato dalla San Marco Avenza, l’Intercomunale Monsummano concede poco, e trova la rete del 3-0 finale con Maiorana, che al 70’ ribatte alle spalle di Failli un precedente tiro di Guarisa, parato poco prima dal portiere di casa.

Simone Lo Iacono