Promozione. Tripletta di Davo, Mesola in testa. In testa comanda con il Lagaro

mesola

3

felsina

1

: Calderoni, Lucci, Biolcati (81’ Tofan), Minarelli (75’ Paganini), Marcolini, Guariento, Crosara, Neffati, Ferro (62’ Pattaro), Cantelli, Davo (66’ Allegrucci). All. Cavallari.

FELSINA: Imbimbo, Grande, Gamberini, Grazia, Vallasciani, Sambarino, Orsini (53’ Veglia), Venturi (53’ Jallov), Adeyemi (70’ Brunori), Suma, Boni. All. Buttignon.

Arbitro: Biandronni (Fo). Assistenti Raclau e Ceravolo (Bo).

Reti: 4’, 24’ e 51’ Davo, 45’ Adeyemi.

Note: ammoniti Biolcati e Adeyemi.

Vince il Mesola e con la vittoria sale al primo posto in classifica affiancando il Valsetta Lagaro, vittorioso a sua volta sul Consandolo. I padroni di casa passano in vantaggio al 4’, grazie ad filtrante passaggio a Davo che in velocità salta il difensore, entra in area e calcia la palla superando l’incolpevole Imbimbo. La reazione degli ospiti si concretizza col tiro di Adeyemi, che finisce alto. Al 16’ il Mesola potrebbe raddoppiare con un’azione in velocità che vede Neffati crossare la palla dalla fascia e metterla in mezzo all’area dove l’accorrente Ferro si mangia il più facile dei gol. L’attaccante calcia alto da due passi dalla porta e nella corsa finisce per colpire il palo col viso e rimanere a terra per qualche minuto. Passano pochi minuti e Davo entra in area, ma il suo tiro finisce sull’esterno della rete. Ancora Davo raddoppia al 24’ con un’azione molto fluida, riceve palla in area si gira e insacca. Alla scadere del primo tempo il Felsina accorcia la distanze con un passaggio verso Adeyemi che da dentro l’area supera Calderoni.

La ripresa si apre con un brutto fallo di Adeyemi che, in ritardo, calcia il portiere Calderoni: i tifosi chiedono il rosso ma per l’arbitro è giallo. Gli ospiti cercano il pareggio ed i padroni di casa sembrano meno determinati. Ma ancora Davo rimette il Mesola in posizione più tranquilla gonfiando la rete avversaria con un potente tiro dal limite dell’area. Al 79’ Neffati potrebbe portare a quattro le reti ma il tiro, da dentro l’area, viene deviato da un difensore in angolo. c. c.