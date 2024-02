Promozione - Turno infrasettimanale. Il Pieve Fosciana non vuole ancora mollare. E cerca un successo oggi contro il S.Piero a Sieve

Turno infrasettimanale, questo pomeriggio, per il campionato di Promozione, l’ultimo di questa stagione, e partita casalinga per il fanalino di coda Pieve Fosciana che deve solo vincere per continuare a sperare in una salvezza sempre più lontana.

Dopo la giornata di riposo imposta dal calendario, infatti, i garfagnini vedono allontanarsi il resto del gruppo ed un ipotetico terz’ultimo posto che potrebbe portare ai play-out. Ma la squadra di Daniele Martinelli non intende mollare: riceve il San Piero a Sieve, buona compagine di centro classifica e punta al successo, pur con la consapevolezza che la montagna da scalare è sempre più alta. Il tecnico viareggino recupera il difensore Pieroni ed ha quasi tutti a disposizione, per uno schieramento che dovrebbe ricalcare quello visto dieci giorni fa a Monsummano, quando i biancorossi giocarono una buona gara, tornando a casa con un prezioso pareggio.

Quello che sale a San Romano Garfagnana, terreno in cui i pievarini giocano attualmente le loro gare interne, è un avversario contro cui serve una prestazione quasi perfetta per fare risultato: i ragazzi di Martinelli ci provano e ne hanno le caratteristiche, anche e soprattutto per i progressi mostrati negli ultimi impegni. Fischio d’inizio alle ore 15.

Flavio Berlingacci