Promozione. Una Cdr da record. E ora c’è Guerrero

Sei giornate, 6 vittorie, +4 sul secondo posto, 23 reti segnate (quasi 4 di media a gara) e 6 subite. Il 3-1 di Monteombraro ha confermato l’avvio di stagione "monstre" dell’Atletic Cdr Mutina capolista di Promozione. Per trovare un’altra squadra a punteggio pieno nei 14 gironi dei tornei regionali dall’Eccellenza alla Prima c’è da scendere a Cesenatico, dove il Granata guida la Prima ’H’ con 4 vittorie su 4. "Ma dopo 6 giornate non ha senso parlare di classifica – spiega il ds Pier Francesco Pivetti (foto) – perché il campionato è appena all’inizio e si devono giocare ancora tutti gli scontri diretti. Ovviamente direi una bugia se dicessi che non ci fa piacere questo avvio: speravamo di approcciare bene, anche perché abbiamo cambiato allenatore e tre quarti di squadra, ma ovviamente 6 vittorie su 6 erano difficili da pronosticare. Il merito è tutto di mister Paganelli e dei ragazzi, io vedo tutti gli allenamenti e c’è una professionalità che è la nostra arma in più". Pivetti però non si fa illusioni. "Già domenica avremo il Campagnola - prosegue – che viene da un 5-0 ed è una squadra che segna tanto. Ma sono tante le squadre attrezzate in un girone livellato verso l’alto. Uno legge il nostro ruolino e pensa che sia stato tutto facile: niente di più sbagliato, abbiamo faticato col Colombaro, a Monteombraro domenica è stata dura. Forse la gara meno complicata è stata col Castellarano, sulla carta una delle big". Intanto a Monteombraro ha debuttato con gli ’orange’ l’ultimo innesto, l’attaccante esterno Augustine Guerrero (2005), arrivato dall’Argentina ma con passaporto italiano, che è stato in prova per alcune settimane e ha convinto mister Paganelli.

Davide Setti