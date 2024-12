Promozione Urge il riscatto. Pontremolese, se ci sei...

Il girone d’andata del campionato di Promozione si conclude oggi. In lotta per il simbolico titolo di campione d’inverno due squadre: Pietrasanta (punti 32) e San Giuliano (30), e la conquista di campione di metà strada non è da buttar via, se non altro perché sette volte su dieci prelude a quello vero. La Pontremolese chiude la fase ascendente del torneo esibendosi al ’Lunezia’ contro il Monsummano. L’impegno per i ragazzi di Matteo Verdi, che in settimana si è visto ’privato’ di Rouiched, Benedetti, Parmigiani e del promettente Alessandro Bernieri passato a far le fortune del Mulazzo, si annuncia tutto in salita. Il tempo delle parole è finito. C’è una sola medicina che può neutralizzare la sconfitta di domenica scorsa in casa dell’Urbino Taccola: vincere. Oggi gli azzurri sanno che non possono sbagliare. Dopo l’uscita da Coppa Italia e la fermata di sette giorni fa c’è l’obbligo di reagire. La squadra dovrà dimostrare sul campo di tenere alla maglia che indossa, rispondendo con una prestazione coi fiocchi. "Affrontiamo un avversario che ultimamente non sta facendo bene ma è una squadra comunque forte. Oggi dovremo dare il massimo se vogliamo fare punti per non scollarci ulteriormente da squadre che in questo momento occupano l’area playoff". Parole e musica del dt Simone Lecchini che sta lavorando per assicurare alla squadra un profilo di alto spessore per il palcoscenico. Operazione di mercato che si annuncia tutta in salita, i nomi ci portano a Brega e Chicchiarelli e al giovane Sapienza, tre giocatori che radio mercato vuole in uscita dal Viareggio. Uno spiffero che appare come un... depistaggio. Staremo a vedere. Intanto si gioca.

Ebal