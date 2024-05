Promozione, VERSO LA SEMIFINALE PLAYOFF. Fulgini: "S.Orso, con il Moie una grande prestazione»

Promozione. Per i playoff accedono alla semifinale il Sant’Orso, vincente contro il Moie Vallesina per 1-2 e i Portuali Dorica che sono stati in grado di battere la Biagio Nazzaro per 2 a 1. Portuali Dorica-Sant’Orso è in programma sabato 18 maggio. La finalissima contro la vincente la semifinale del girone B (una tra Atletico Centobuchi-Vigor Castelfidardo) si giocherà il 26 maggio in campo neutro. Il successo del Sant’Orso a Miolati Spontini è commentato dall’allenatore Pierangelo Fulgini: "I ragazzi hanno fatto una gara di grande spessore tecnico, tattico e agonistico contro la seconda in classifica. Complimenti anche al Moie, squadra di grande livello". Per i playout Il Vismara sabato al ‘Tonino Benelli’ di fronte a un numero pubblico ha battuto la Castefrettese (2 a 1) cogliendo la salvezza e con essa il diritto a far parte anche per la prossima stagione del campionato di Promozione. Scende in Prima categoria invece la Castelfrettese. Salvo anche il Gabicce Gradara, vittorioso domenica contro l’Osimo Stazione per 2 a 0. am. pi.