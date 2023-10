Promozione. Viaccia, Ambrosio vuole carattere contro la Lunigiana

Tornare a vincere per dimenticare le ultime battute a vuoto e riprendere la corsa ai piani alti della classifica. Sfida casalinga insidiosa per il Viaccia, che alle 14.30 ospiterà la Lunigiana Pontremolese nella sfida valida per l’ottava giornata di andata del girone A di Promozione. E’ un avversario che, con 13 punti, precede di una lunghezza in classifica i pratesi e sta attraversando un momento positivo in questo avvio di stagione (4 vittorie, un pareggio e una sconfitta): "Contro un avversario difficile vogliamo riscattarci dopo la brutta prestazione nell’ultimo turno che ci è costata una altrettanto brutta sconfitta – commenta Lorenzo Gualtieri, che sostituirà in panchina lo squalificato allenatore Luigi Ambrosio -. Serve una partita di carattere, senza rinunciare alle nostre caratteristiche". Assenti, nelle fila del Viaccia, gli squalificati Carlesi e Servillo e gli infortunati Medini e Gambineri.

L. M.