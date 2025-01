Promozione. Viaccia, pareggio con rimpianto. Si fa raggiungere in pieno recupero

Viaccia1San Giuliano1

VIACCIA: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Sforzi, Fedi, Ferroni, Ridolfi, Querci, Hisely, Caca, Rozzi. A disp. Bellucci, Baldi, Aiello, Pittala, Torcasso, Varago, Calvani. All. Facchini (foto).

SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Susini, Pasquini, Carani, Doveri L., Niccolai, Brega, Doveri G., Benedetti. A disp. Contini, Bozzi, Lici, Di Paola, Ghelardoni A., Nacci, Bindi, Bellucci, Ghelardoni M. All. Roventini.

Arbitro: Sarchini di Firenze.

Reti: 71’ Fedi, 96’ Brega.

Prima partita al "Ribelli" per il Viaccia e primo punto ottenuto, non senza qualche rimpianto. I pratesi, contro la corazzata San Giuliano, tirano fuori una grande prestazione e solo negli ultimi minuti di recupero si fanno raggiungere dai pisani, mangiandosi le mani per un successo che avrebbero meritato e che hanno visto sfumare in extremis. Ma andiamo con ordine. Nel primo tempo parte bene la formazione pratese e crea una ghiottissima occasione con Hisely, che a tu per tu con Giacobbe costringe al miracolo l’estremo difensore ospite, fenomenale nel mantenere inviolata la sua porta. Non si registrano altre occasioni da rete, anche se la gara rimane godibile e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Nella ripresa parte meglio il San Giuliano, che si rende pericoloso con un gran tiro di Brega, respinto con i piedi da Cecconi. Al 71’, su cross di Rozzi, arriva il vantaggio del Viaccia con lo stacco imperioso di Fedi, che non lascia scampo al portiere ospite. Incassato il gol il San Giuliano si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma non produce grandi pericoli per la retroguardia di casa, che si difende con ordine fino agli ultimi secondi del recupero concesso dal direttore di gara. Solo in extremis i pisani trovano, con un tiro deviato di Brega, il gol del pareggio che strozza in gola l’esultanza dei tifosi di casa e costringe il Viaccia ad accontentarsi di un punto, che comunque fa salire a 6 i pratesi, sempre ultimi in classifica, ma più ottimisti sul futuro.