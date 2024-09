Promozione. Viaccia, un’altra doccia fredda. Niente da fare con il San Giuliano

San Giuliano

Viaccia

SAN GIULIANO: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Pasquini, Carani, Doveri, Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disp. Ria, Micheletti, Susini, Nacci, Cantini, Papini, Bindi, Bellucci, Ceciarini. All. Roventini.

VIACCIA: Biancalani, Bashkimi, Querci, Picchianti, Melani, Ferroni, Sforzi, Bini, Tomberli, Ridolfi, Rozzi. A disp. Calvani, Servillo, Michelozzi, Nocentini, Hisely, Villani, Baldi, Bellucci, Torcasso. All. Bellini.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Reti: 3’ Benedetti, 33’ Doveri.

Seconda partita e seconda sconfitta per 2-0 per il Viaccia, che stavolta cade sul campo del quotato San Giuliano. Pronti-via e subito in vantaggio la formazione pisana con un colpo di testa di Benedetti sugli sviluppi di un corner. Gara in salita per i pratesi, che però non si perdono d’animo e provano a recuperare lucidità e trame di gioco. Al secondo affondo, però, il San Giuliano fa ancora male al Viaccia poco dopo la mezzora grazie ad una buona azione sulla sinistra e ad un pizzico di fortuna, con un tiro deviato che finisce sulla testa di Doveri, glaciale nell’infilare il 2-0. La seconda mazzata annichilisce gli uomini di Bellini Negli spogliatoi il tecnico pratese si fa sentire. Nella ripresa il Viaccia rientra in campo determinato a riaprire la partita e crea subito almeno tre occasioni nitide, due con Rozzi e una con Melani, tutte davanti al portiere di casa Giacobbe, che però si salva in tutte e tre le occasioni. Sul fronte opposto, con i pratesi sbilanciati in avanti nel cercare di riaprire la partita, il San Giuliano cerca il colpo del ko definitivo in contropiede, ma trova sempre sulla sua strada un attento Biancalani. Il risultato, malgrado le varie occasioni, non cambia più e alla fine a gioire sono i padroni di casa, che si confermano squadra attrezzata per puntare alla vittoria del campionato. Per il Viaccia ancora molto da fare per centrare la salvezza, anche se le prime due partite della stagione non erano certo fra le più semplici per i ragazzi di Bellini, che già mercoledì torneranno in campo per la Coppa Italia.

L. M.