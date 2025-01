Promozione Vismara, brividi da primato

Sei vittorie (tre casalinghe) e due pareggi hanno caratterizzato la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione che ha portato il Vismara ad agganciarsi al vertice della classifica con la Fermignanese. Ora il team del presidente Parlani è primo assieme ai lanieri con 32 punti, 4 in più della Vigor Castelfidardo e 5 sul Marina. Dal terzo è scesa al quarto posto la Jesina. Tra i successi importanti c’è quello della Pergolese (0-4 sul campo del Barbara Monserra).

I numeri. Il Vismara oltre al primato ha numeri importanti: è imbattuta, ha assieme al Tavullia Valfoglia l’attacco più prolifico del girone (25 gol) e la seconda miglior difesa del torneo (10 gol subiti) dopo quella della Fermignanese (9) ed è la più votata ai pareggi (8).

Il successo del Vismara contro il Lunano è commentato dall’allenatore Pierangelo Fulgini: "La ripresa del campionato dopo la sosta è sempre una partita particolare, ma i ragazzi sono stati eccezionali a sfoderare una prestazione di intensità, attenzione e concretezza contro una squadra che anche se è in difficoltà in classifica, ha dei valori importanti".

Pari e patta. Il Gabicce Gradara inizia il 2025 con un pareggio sul difficile campo della Biagio Nazzaro (1-1). Un risultato giusto, che porta la squadra di Capobianco a quota 24 punti con Tavullia Valfoglia e Villa San Martino, a -2 dal quinto posto e dai playoff. Al ritorno da Chiaravalle il diesse Gabriele Magi ha così commentato: "Su un campo difficile contro un avversario in salute, il Gabicce Gradara ha sfoderato una prestazione convincente sul piano tecnico e del temperamento. Il risultato è giusto perché il match è stato equilibrato, fisico, maschio: ci fa guardare al futuro con fiducia. Abbiamo dimostrato di aver le qualità per poter lottare per i playoff. C’è un pizzico di rammarico per la rete subita, ma tutto sommato va bene così e questo punto diventerà ancora più prezioso se riusciremo nel prossimo match a battere il Sassoferrato Genga. Buono l’impatto del nuovo arrivato Barattini, ha bisogno di giocare per trovare la condizione migliore. Lui e l’altro innesto Rapagnani sono due frecce importanti al nostro arco, in questo modo il nostro mister ha più scelte".

I bomber. La classifica marcatori vede al primo posto con 9 reti: Riccardo Pierandrei (Marina). 8 reti: Giovanni Cordella (Jesina) Seguono con 7 reti: Alessandro Torsani (Gabicce Gradara) e Mattia Gaudenzi (Vismara). 6 reti: Luigi Giunchetti (Tavullia Valfoglia), 5 reti: Fabio Cuomo (Gabicce Gradara), Francesco Tatò (Villa San Martino), Filippo Pagliardini (Lunano), Gabriele Tittarelli (Jesina), Manuel Muratori (S.Orso), Ivan Cirulli (Tavullia Valfoglia). Tommaso Stampella (Vigor Castelfidardo) e Francesco Vegliò (Tavullia Valfoglia), seguono con 4 reti a testa tre calciatori: Nicola Cardinali (Biagio Nazzaro), Luca Fraternali (Fermignanese) e Tommaso Pieralisi (Moie Vallesina).

Amedeo Pisciolini