Promozione/1. Al Camposanto bastano sette minuti contro il Baiso

scandiano

1

fiorano

1

SCANDIANO: Antonioni, Valestri, Duci, Iaquinta, Saetti Baraldi (1’st Bonora), Barbieri (20’st Setti), Ferrari, Paoli (28’st Bottazzi), Waddi (38’st Koni), Suma (28’st Corrente), Predelli. A disp. Tarabelloni, Galloni, Turrini, Burani R. All. Baroni

FIORANO: Baciocchi, Kwakye, Hoxha, Torlai, Bach, Mastroleo, Fabbri (43’st Cervino), Canalini, Francioso (15’st Ieanna), Olmi (15’st Balestri), Angelillis (38’st Malivojevic). A disp. Briglia, Wusu, Canosa, Amartey, Hardy. All. Santi Arbitro: Fontanelli di Reggio

Reti: 5’st Suma, 18’st (rig.) Angelillis

Note: espulso al 15’st Mastroleo, ammoniti Barbieri, Suma, Kwakye

Mister Santi col Fiorano debutta con un pari rimediato in dieci. Al 50’ mani in area e rigore che Suma trasforma. Al 60’ rosso diretto a Mastroleo per un un fallaccio su Suma lanciato a rete. Al 63’ scappa Angelillis che si beve Barbieri e viene steso in area, dal dischetto pareggia Angelillis. Al 94’ Corrente si divora il 2-1.