Promozione/3. Fiorano, sono tre punti d’oro. Angelillis segna il gol vittoria

montagna

0

fiorano

1

A.P. MONTAGNA: Casolari, Gatti, Mazzocchi, Musto, Banzi, Bucci, Sorbi, Favali (73’ Frontera), Villareal, Franchi (61’ Boulakhouitam), Briselli. A disp.: Nicolosi, Bazzoni, Peila, Mjiekra, Saccardi, Pantani, Cavalletti. All.: Ferretti

FIORANO: Baciocchi, Balestri, Fabbri, Torlai, Bach, Hardy, Mastroleo, Canalini, Ienna (71’ Kwakye), Olmi (71’ Francioso), Angelillis (88’ Runaj). A disp.: Briglia, Hadine, Cervino, Canosa, Malivojevic, Amartey. All.: Santi

Arbitro: Torrisi di Ferrara

Reti: 78’ Angelillis

Vittoria d’oro dopo due sconfitte di fila per il Fiorano che passa 1-0 a Castelnovo Monti sul fanalino Montagna (ormai condannato alla retrocessione) e mette la freccia in classifica sulla Nextgen, salendo al quart’ultimo posto, che ad oggi varrebbe il playout contro la Quarantolese. In avvio Angelillis (foto) sfiora subito il bersaglio con un tiro da buona posizione che esce di poco, al 15’ Hardy mura Mazzocchi con un ripiegamento decisivo. Al 21’ la punizione di Balestri trova il volo di Casolari che devia la palla sulla traversa. Il portiere di casa è decisivo anche al 32’ quando Ienna gli si presenta a tu per tu, poi Olmi manda fuori il comodo tap in del possibile vantaggio reggiano. Al 47’ ancora decisivo il guardiano Casolari su Angelillis. Al 73’ Villareal spara di poco fuori e al 78’ arriva il gol del Fiorano: Angelillis controlla palla e si accentra sparando a incrociare una parabola imparabile che vale i tre punti.

Il Montagna si riversa in attacco a caccia del pari e al 93’ su azione da corner la palla arriva a Musto che da due passi manda clamorosamente alta la palla dell’1-1.