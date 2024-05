Protagonisti i grandi bomber: presenti anche Abbruscato e Ugolotti. Da Bazzani a Tovalieri fino a Gucci. Serata amarcord al Pietro Aretino

Lunedì sera nella cornice del teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia si è concluso il cartellone di eventi promosso da Orgoglio Amaranto per continuare i festeggiamenti relativi al centenario del Cavallino ripercorrendo momenti e personaggi indelebili della storia amaranto. Stavolta i protagonisti sono stati gli attaccanti, con il comitato che ha riunito sullo stesso palco Abbruscato e Ugolotti, Tovalieri e Pilleddu, Bazzani e Briaschi, fino a Gucci, ultimo bomber amaranto in ordine di tempo. Generazioni diverse a confronto, tra aneddoti e battute, considerazioni sul mondo del calcio, bei ricordi e qualche rimpianto, ma accomunate dai gol che tutti sono riusciti a segnare nell’Arezzo entrando nell’immaginario dei tifosi, che hanno riempito la sala del piccolo teatro applaudendo convinti i propri beniamini. A inizio serata, è intervenuto anche l’assessore Casi per il Comune di Arezzo che ha dato il patrocinio a questa serie di eventi, ed è stato ricordato un altro grande realizzatore del passato, Silvano Flaborea, scomparso due settimane fa. Soddisfazione palpabile anche per il presidente di Orgoglio Amaranto Daniele Farsetti, che tramite un post su Facebook ha parlato di grande successo in termini di partecipazione e interesse.

Luca Amorosi