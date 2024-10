Prova sconcertante. Grifone, altro disastro

Ancora una sconfitta in rimonta per il Grosseto di mister Malotti, che viene superato per 3-2 dalla matricola Terranuova Traiana. Un harakiri messo in atto da Cretella e soci, che negli ultimi dieci minuti del primo tempo perdono la testa. Una sconfitta con epilogo pesante: mister Malotti si è dimesso, la società ha accettato le dimissioni e già oggi è atteso l’annuncio del nuovo tecnico che potrebbe essere Giancarlo Favarin.

La partita. Sono i padroni di casa ad avere la prima occasione del match con Petrioli, che al 5’ arriva vicino al secondo palo con un cross senza trovare i compagni. Subito dopo arriva la risposta dei maremmani e il vantaggio unionista: traversone di Addiego Mobilio per Cela, che è pronto a colpire di testa e a trafiggere Timperanza. Al 13’ si presenta una nuova occasione per il Grifone. Tocca a Mobilio calciare una punizione, ma intercetta lo specchio della porta colpendo la traversa.

Nel capovolgimento di fronte Sacconi, messo in moto da Iaiunese, fallisce clamorosamente un gol a tu per tu con Raffaelli. Gol fallito, gol subìto. Al 21’ Senigagliesi firma il raddoppio del Grosseto.

Fin qui grande prova di forza del Grosseto. Poi Guerrini mette giù Marini in area: il direttore di gara chiama il penalty. È il turno di Bega, che tira centralmente. Raffaelli para, ma sulla ribattuta il difensore riesce ad insaccarla. I locali rientrano in gara e mettono a segno tre reti in dieci minuti. Al 43’ gol di Tassi di collo sinistro su assist di Petrioli e dopo due giri di lancette è Iaiunese a segnare di testa. Alla ripresa gli unionisti a tentare l’aggancio. Cela al 10’ ci prova nuovamente, calciando centralmente all’indirizzo di Timperanza. Al 21’ Bolcano, servito da Macchi, sbaglia traiettoria davanti alla porta, con la palla che si perde sul fondo. Il Grosseto continua a premere. L’ultima opportunità è nelle mani di Benucci. L’ex di turno azzarda una rovesciata, senza però realizzare il gol del pareggio.

A fine gara silenzio stampa. I dirigenti parleranno probabilmente oggi per annunciare il nuovo tecnico che dovrebbe essere Favarin, lo scorso anno sulla panchina del Livorno per 18 giornate. Poi le dimissioni.