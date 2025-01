Provaci ancora Siena. E’ il momento di sfatare il tabù ‘Artemio Franchi’

Inizierà domenica il cammino della Robur in questo 2025. A fare da cornice alla sfida con il San Donato Tavarnelle, sarà lo stadio Artemio Franchi: dopo quattro sconfitte casalinghe consecutive (cinque nelle ultime sei giornate, l’ultima affermazione il 27 ottobre con la Sangiovannese), i bianconeri sono chiamati, necessariamente, a invertire la rotta, per fare del vecchio Rastrello il proprio fortino. Nelle due gare successive, però, Bianchi e compagni giocheranno in trasferta, dove invece, negli ultimi tre turni, sono arrivate tre vittorie, seppur di misura (fin dall’inizio non è mai arrivato un successo con più di un gol di scarto): domenica 12 gennaio la Robur farà visita al Montevarchi, la settimana successiva busserà alla porta della Flaminia Civita Castellana. La squadra di Magrini tornerà a ‘casa’ domenica 26 gennaio, per ospitare il Ghiviborgo. Il febbraio bianconero si aprirà poi sul campo del Seravezza Pozzi.