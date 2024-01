Provvedimento del questore. Daspo ad undici supporter del Legnano per gli scontri con i tifosi del Piacenza

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha disposto il Dasp per undici tifosi del gruppo “Boys Legnano 1980” per i disordini del primo novembre 2023 prima dell’inizio della partita di serie D tra il Legnano e il Piacenza. Il divieto di accedere all’impianto sportivo e alle immediate adiacenze per la durata di un anno è stato comminato a cinque ultras tra i 22 e i 30 anni, quello della durata di due anni ad altri cinque supporters tra i 20 e i 36 anni e quello di cinque anni, aggravato dall’obbligo di firma nei confronti di un ultras di 47 anni. Quel pomeriggio circa venti sostenitori emiliani si erano diretti verso lo storico ritrovo della tifoseria organizzata “Boys Legnano 1980” dando luogo a cori e lancio di bottiglie in direzione degli ultras locali, motivo per cui le forze dell’ordine si erano schierate facendo arretrare i tifosi ospiti. Pochi minuti dopo, in via Puccini, un gruppo di circa 70 tifosi del Legnano, quasi tutti con il volto coperto, con mazze di ferro, cinghie, ombrelli e catene con lucchetti attaccarono gli agenti del Reparto mobile, lanciando anche bottiglie al loro indirizzo. I poliziotti del Commissariato Legnano hanno identificato i responsabili degli scontri visionando le riprese estrapolate dall’impianto comunale di video sorveglianza e quelle realizzate dagli agenti della Polizia Scientifica.