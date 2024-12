Pulcini 2014: sei formazioni impegnate all’insegna del divertimento e la gioia di giocare insieme. Natale BiancoVerde, festa grande con tanti bambini al campo del Pontormo

Festa del calcio giovanile nel ‘Torneo di Natale BiancoVerde 2024’ organizzato dall’Atletica Castello. In campo la categoria Pulcini 2014 per una bella giornata di sport e divertimento nell’impianto sportivo del Pontormo, dove si sono affrontate sei formazioni: Atletica Castello, Audace Galluzzo, Banti Barberino di Mugello, Lastrigiana, Florence e San Giusto Le Bagnese. Complimenti a tutti i giocatori e giocatrici che sono stati ben disciplinati e diretti dai loro istruttori, grazie anche ai tutor BiancoVerdi che hanno guidato le squadre per il regolare svolgimento della manifestazione. Tanti gli applausi a questi mini calciatori per bravura e impegno.

Al termine del torneo premiazione di rito per ognuna delle sei formazioni partecipanti con una coppa ciascuna, al fine didattico e non competitivo. Premiazioni a cura del Castello con il consigliere Andrea Profilato, il responsabile della Scuola calcio Massimo Primerano, il direttore tecnico dell’attività di base Marco Zoppi. L’Atletica Castello, club promotore dell’evento con presidente Alessandro Carmannini, ringrazia tutte le società che hanno partecipato al torneo natalizio e il numeroso pubblico intervenuto, con i migliori auguri per un felice 2025 ai ragazzi e alle loro famiglie. Nella foto le giovani promesse dell’Audace Galluzzo categoria Pulcini anno 2014, allenate da mister Pino Carriero, che sono state fra le protagoniste dell’evento ottenendo un ottimo risultato sul campo in tutte le partite disputate.

F. Que.