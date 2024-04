Punti pesanti nel derby

È pronto a prendere il via anche il campionato di Terza Categoria, tra derby e gare fondamentali in palio ci sono punti decisamente importanti per questo finale di campionato. Partiamo dal derby tra Giovani Fucecchio e Avane, dove gli ospiti sono chiamati a vincere per restare agganciati alla capolista La Corte, distante al momento 2 punti. Proprio La Corte sarà impegnata a Ponte a Elsa, campo alquanto difficile visto che i locali arrivano da una serie positiva di 7 partite, inoltre non subiscono un gol da 540 minuti. Rimanendo nello stesso girone, gara decisamente complicata anche per il Ponzano che si giocherà le sue carte in casa contro un Perignano in piena lotta per un posto nei play-off.

Trasferta invece più semplice per il Calasanzio ospite sul campo del fanalino di coda, Freccia Azzurra. Una partita però assolutamente da non sottovalutare considerando che nell’ultimo turno di Pasqua proprio il Freccia Azzurra si è imposto con un pari sul campo dell’Avane. Nel girone di Firenze la gara da evidenziare è quella relativa a Capraia e Cattolica Virtus. Una trasferta complicata e insidiosa per i giallorossi fiorentini, non è un caso che sette delle ultime 10 vittorie sono arrivate proprio davanti al proprio pubblico. I ragazzi di mister Costoli però possono contare sul secondo miglior rendimento esterno del girone, 28 punti realizzati in 13 gare.

Per il Capraia sarà alquanto fondamentale riuscire a vincere. Un successo infatti sarebbe importante proprio per non rischiare di scivolare a dieci o più punti di distanza dal secondo posto in classifica, un divario che non permetterebbe di disputare l’obiettivo dei play-off, un piazzamento che praticamente è già in tasca. Di seguito ecco il programma completo del weekend delle gare di Terza Categoria.

Nel girone A di Firenze: domani sono in programma Lazzeretto-San Vincenzo a Torri (ore 15.30) e Serravalle-Sestoese (15.30 a Monterappoli). Domenica invece si giocheranno Cattolica Virtus-Capraia (15.30 a Firenze) e Firenze Nord-Marcialla City (17.30 a Calenzano). Nel girone B di Pisa si parte staseracon Giovani Fucecchio-Avane alle 21. Domani si affronteranno Ponte a Elsa-La Corte alle 15.45 e Ponzano-Perignano alle 15. Il programma si chiude domenica con Freccia Azzurra-Calasanzio alle 15.30 al campo Abetone di Pisa.