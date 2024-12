Punto d’oro del Montecatini La Larcianese va

VALD. MONTECATINI

1

PIETRASANTA

1

MONTECATINI Gega, Casini, Lucchesi, Fioretti, Fanti, Torracchi, Attinasi (18’ st Lazzari), Musteqja, Rugiati (43’ st Ghimenti), Rosati, Shiqeri. A disp. Baldi, Conti, Coselli, Del Sarto, Pagnini, Minardi. All. Fabbri

PIETRASANTA Citti, Bartoli, Terigi, Ceciarini, Laucci, Aquilante, Szabo, Della Pina, Bruzzi (16’ st Laurini, 43’ st Adami), Biagini, Remedi. A disp. Giromini, Bertozzi, Belle, Cosentino, Maggi, Moriconi. All. Della Bona

ARBITRO Marongiu di Livorno

MARCATORI 24’ st Mihai, 36’ st Rosati

MONTECATINI

Il Valdinievole Montecatini ferma in rimonta la marcia della capolista Pietrasanta su un campo che nella seconda parte della gara era arrivato al limite della praticabilità, a causa della fitta nebbia scesa su tutta la Valdinievole. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto con repentini capovolgimenti soprattutto nel primo tempo dove non sono mancate occasioni da entrambe le parti.

Passano appena otto minuti e si fanno vedere mi padroni di casa con Fanti che però non arriva a dare la zampata decisiva a scuotere la rete. Al 17’ Bruzzi effettua un diagonale che si perde di poco sul fondo. Ma per vedere la prima rete occorre attendere il secondo tempo, precisamente il minuto 24, quando Laurini da poco entrato arriva sul fondo e mette in mezzo dove Mihai sorprende tutti e scuote la rete.

I termali non ci stanno e continuano a macinare gioco. Fino a trovare la meritata marcatura: al 36’ Rosati batte una punizione dai venti metri e la infila nell’ angolino alto dove Citti non può arrivare per un pareggio che, a conti fatti, accontenta entrambe le squadre.

Stefano Incerpi