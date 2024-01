Qualche anno fa... Marko Arnautovic ricorda l’esordio contro il Siena

Nell’anniversario del suo esordio in maglia nerazzurra, caduto il 6 gennaio del 2010 contro il Chievo , Marko Arnautovic ha raccontato, tramite i canali ufficiali dell’Inter quel momento, citando anche la partita con il Siena, andata in scena tre giorni dopo. "Quando ero piccolo – le sue parole –, ricordo che andavo a scuola con il pallone, ci dormivo, lo portavo sempre con me. "L’esordio con la maglia dell’Inter rimane un giorno speciale per me anche se altrettanto significativa è la partita contro il Siena che ha segnato la mia prima volta davanti all’incredibile pubblico nerazzurro di San Siro". Fu una partita rocambolesca, terminata 4-3: Maccarone portò in vantaggio la Robur, allora guidata da Alberto Malesani (che ricevette il testimone da Marco Baroni, a sua volta chiamato a sostituire Giampaolo), Milito mise il risultato in parità. Il sorpasso nerazzurro lo firmò Sneijder, Ekdal segnò la rete del 2-2, di nuovo Big Mac quella del 2-3 bianconero. Nei minuti finali del match i padroni di casa chiusero la pratica, prima con la punizione di Sneijder e poi con la marcatura di Samuel. Dopo sette anni nella massima categoria il Siena retrocesse in Serie B, con 31 punti raggranellati (7 vittorie, 10 pareggi e 21 sconfitte).