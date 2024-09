Quanti derby!. Fari puntati su Arceto dove arriva lo Sporting

Derby, stracomunali e scontri al vertice nell’ultima domenica di settembre (ore 15.30) per il calcio dilettanti.

In Eccellenza fari puntati su Arcetana-Sporting Scandiano, scontro fra team appaiati al penultimo posto con solo un punto conquistato. I biancoverdi hanno ingaggiato il centrocampista Enriko Kashari (2004) in arrivo dal Borgo San Donnino disponibile soltanto se la Figc ne avrà convalidato il trasferimento. Gradito ritorno invece per il Rolo che riabbraccia il bomber Giovanni Habib (’88) passato in estate dal Real Formigine al Terre di Castelli: l’attaccante dovrà risolvere il problema-gol tanto che la truppa di Ferraboschi è ancora a secco di reti in campionato e deve sbloccarsi nella sfida salvezza col Castelfranco ancora al palo dopo 4 gare. Torna la sfida fra Vianese e Fabbrico, rivali due anni nel girone B di Promozione dove il team della Bassa fece il vuoto: i rossoblù inseguono il primo hurrà, mentre gli ospiti, privi dello squalificato Galeotti, puntano alla continuità di risultati. Dopo 3 pari in stecca, la Correggese deve accorciare dalla vetta vincendo sul terreno della Fidentina. Insidiosa trasferta nel bolognese per il Brescello Piccardo, terza forza del lotto, che dovrà adattarsi al sintetico dello Zola Predosa.

Obiettivo terzo hurrà in 7 giorni per Bibbiano/San Polo e Luzzara, mentre il Boretto ritrova il suo campo e la spinta dei suoi tifosi per dare l’assalto alla matricola Masone. Secondo match d’alta quota per il Vezzano che attende da vice-regina i piacentini della Castellana, terza forza del girone A. Sul sintetico di Campogalliano promette scintille il match fra la capolista a punteggio pieno Atletic CdR Mutina del puntero ex di turno Corbelli e il Castellarano. Potrebbe approfittarne la Riese che visita uno United Carpi finora abbonato ai pareggi (3 su 4). Dopo l’incrocio di Coppa di quattro giorni fa, posta in palio più alta fra Baiso/Secchia e Fiorano che devono abbandonare i bassi fondi.

In Prima accesa rivalità nel derby cittadino Daino Santa Croce-FalkGalileo, mentre la Rubierese cerca conferme nella difficile trasferta con un Guastalla alla ricerca della quadra. Contro il Viadana, l’Atletic Progetto Montagna deve muovere la classifica.

In Seconda tengono banco la stracittadina Reggio Calcio-Santos 1948 e la stracomunale S.Ilario-Fc 70.

Eccellenza

Arcetana (1)-Sporting Scandiano (1); Fidentina (2)-Correggese (6); Rolo (2)-Virtus Castelfranco (0); Vianese (3)-Fabbrico (4); Zola Predosa (6)-Brescello Piccardo (10).

Promozione

Girone A: Bagnolese (6)-Pontenurese (7); Bibbiano/San Polo (7)-Luzzara (4); Boretto (4)-Masone (6); Montecchio (5)-Fidenza (3); Vezzano (8)-Castellana Fontana (7). Girone B: Atletic CdR Mutina (12)-Castellarano (10); Baiso/Secchia (1)-Fiorano (0); La Pieve Nonantola (8)-Casalgrande (8); Sanmichelese (7)-Sammartinese (3); San Felice (2)-Campagnola (4); United Carpi (3)-Riese (10).

Prima categoria

Girone B: Barcaccia (0)-Casalese (3); Fognano (3)-Atletico Bibbiano Canossa (1); Solignano (4)-Quattro Castella (6). Girone C: Boca Barco (3)-Original Celtic Bhoys (2); Daino S.Croce (3)-FalkGalileo (4); Guastalla (1)-Rubierese (4); Viadana (0)-Atletic Progetto Montagna (0); Virtus Correggio (6)-Campogalliano (1); Virtus Libertas (4)-Madonnina (1).

Seconda categoria

Girone D: Rapid Viadana (4)-Virtus Calerno (1); Reggio Calcio (0)-Santos 1948 (2); Rubiera (4)-S.Faustino (3); S.Prospero Correggio (4)-Virtus Bagnolo (0); S.Ilario (4)-Fc 70 (4); Virtus Mandrio (4)-Reggiolo (2). Girone E: Borzanese (6)-Consolata (1); Carpineti (6)-Casalgrandese (3); Celtic Cavriago (4)-Roteglia (3); Fellegara (6)-Montecavolo (0) a Pratissolo; Real Casina (0)-Cerredolese (0); United Albinea (6)-Eagles Ancora (0).

Terza categoria

Amici di Davide (3)-Plaza Montecchio (1); Biasola (6)-Cadelbosco (3); Cavriago (4)-Felina (3); Collagna (0)-Ramiseto/Ligonchio (1); Coviolo (4)-Fogliano (0); Gatta (3)-Invicta Gav. (1); Rivalta (3)-Sporting Cavriago (6).